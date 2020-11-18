Vanspor FK – Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1

Gazeteciler Cemiyeti’nin Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yürüttüğü M4D Projesi çerçevesinde verdiği “Gazeteciler Cemiyeti Basın Onur Ödülü”nün, bu yıl jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ömür boyu örnek gazeteciliği dolayısıyla Bekir Coşkun’a verilmesine oy birliğiyle karar verildi.