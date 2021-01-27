Vanlı çocuklar, karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN- Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)- VAN’ın Gürpınar ilçesinde, beyaz örtüyü eğlenceye dönüştüren çocuklar, kendi yaptıkları kızak ve bidonlar ile tepelerden kayarak, eğleniyor.

Gürpınar’a 25 kilometre mesafedeki Gölardı Mahallesi’nin çocukları, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla beyaz örtüyle kaplı yüksek tepelere tırmanıyor. Daha hızlı kayabilmek için tahtadan yaptıkları kızakların ayaklarına plastik su boruları takan çocuklar, gün içinde defalarca çıktıkları yokuştan kayarak, mahalleye kadar iniyor. Yaptıkları tümseğe çarpıp, zaman zaman takla atan çocukların eğlencesi, haftanın 5 günü devam ediyor.

Kızakla kayak yapmanın çok zevkli olduğunu belirten çocuklardan biri, “Yarıyıl tatilimizi kızakla kayarak geçiriyoruz. Yaptığımız kızaklarla kaymak çok zevkli oluyor. Karın yağması bizim işimize yaradı. Hep kar yağsın istiyoruz çünkü kar bizim eğelnece kaynağımız oluyor” dedi.

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