Van’ın ‘Ramiz Dayı’sı 

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)- VAN’da, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalışan özel bir şirkete ait otobüste 30 yıldır şoförlük yapan 4 çocuk babası Mehmet Sıddık Yolcudur (64), yüzü, okuduğu şiirler ve yaptığı esprileriyle, 2013’te hayatını kaybeden ünlü sinema, tiyatro ve dizi sanatçısı ‘Ramiz Dayı’ olarak da bilinen Tuncel Kurtiz’e benzetiliyor. Yediden yetmişe herkes tarafından sevilen Yolcudur, Tuncel Kurtiz’in dizilerde yaptığı “Yemeği yedik, karnımızı duyurduk. Ama hesabı siz ödeyeceksiniz kardeş” esprisiyle de yolcularını güldürüyor.

Van’ın Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Sıddık Yolcudur, halk arasında birçok tiyatro oyunu ve dizide oynayan ‘Ramiz Dayı’ olarak hafızalara kazınan Tuncel Kurtiz’e benzerliği ile tanınıyor. Yıllar önce Başkale ilçesinden Van’a göç eden Yolcudur, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yolcu taşıyan bir otobüste servis şoförlüğü yapıyor. Yolcuları tarafından ismiyle anılmayıp, hep ‘Ramiz Dayı’ olarak anılan Yolcudur’un en büyük hayali benzediği Tuncel Kurtiz gibi dizi ve filmlerde rol almak.

‘YOLCULARIN BANA ‘RAMİZ DAYI’ DEMELERİ HOŞUMA GİDİYOR’

Yolcularına zaman zaman Tuncel Kurtiz’in esprilerini taklit edip, şiirlerini okuyan Yolcudur, vatandaşların kendisine ‘Ramiz Dayı’ demesine çok sevindiğini belirterek, “Bu memlekette doğduk, burada büyüdük. Herkes beni ‘Ramiz Dayı’ya benzetiyor. Ben nereye gitsem aynı şeyi diyorlar. Arabamın arakasında da ‘Ramiz Dayı’ yazısı var. Ben Tuncel Kurtiz’in bir kere dizisini izledim. Ama ismini çok duydum. Kendisini seviyorum. Allah rahmet eylesin. Yeğenler çok. Burada bir sürü yeğenimiz var. Hepsini de seviyoruz. 30 yıldır Karayolları’nda şoförlük yapıyorum. Arkadaşlarımın bana ‘Ramiz dayı’ diye hitap etmeleri çok hoşuma gidiyor. Daha önce de TIR şoförlüğü yapıyordum. Yolcularımız benden memnun. Ben de onlardan memnunum. Kiralık evde oturuyorum. Şoförlük yaparak 6 nüfusa bakıyorum. Çocuklarımın en büyüğü 13, en küçüğü ise 4 yaşına girdi. Geç evlenmemin sebebi de askerlik dönüşü babam rahmete gidince evin reisliği bana kaldı. Burada asgari ücret alıyorum. Bir film veya dizide oynamak için teklif gelirse değerlendiririm” dedi.

Yolcudur, Tuncel Kurtiz’in dizilerde yaptığı “Yemeği yedik, karnımızı duyurduk. Ama hesabı siz ödeyeceksiniz kardeş” esprisiyle de yolcularını güldürüyor.

‘BABAMIN FİLMLERDE ROL ALMASINI İSTİYORUM’

Babasına zaman zaman muavinlik yapan Selahattin Eyyübi Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Halil Yolcudur ise, halk arasında ‘Ramiz Dayı’ lakabıyla anılan babasıyla gurur duyduğunu ifade ederek, “Herkes babama ‘Ramiz Dayı’ diye hitap ediyor. Ben de babamın bir filmde oynamasını istiyorum” dedi.

Otobüs yolcuları da, 30 yıldır Karayolları’nda şoförlük yapan Mehmet Sıddık Yolcudur’u hiç bir zaman kendi ismiyle hitap etmediklerini, hep ‘Ramiz Dayı’ dediklerini anlattı.

TUNCEL KURTİZ KİMDİR ?

Tuncel Kurtiz, 1 Şubat 1936’da Kocaeli’de, Selanik doğumlu bir Türk bürokrat baba ve Boşnak bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Türk sinema ve tiyatrosunda seslendirme, oyuncu, yönetmen, yapımcı, senarist olarak önemli işlere imza attı. Bir süre hukuk fakültesinde okuyan Tuncel Kurtiz, oyunculuğu tercih etti. İlk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosu’nda oyunculuğa başlamış olan sanatçı, sinema filmlerinde de rol aldı. Kurtiz, beyaz perdeye ilk adımını ise Şeytanın Uşakları filmiyle attı. Birçok dizi, sinema ve tiyatro oyununda oynamayan Kurtiz, 2013’te hayatını kaybetti.

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