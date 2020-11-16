Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık

Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA) Çengelköy’deki tarihi Vaniköy Camii’nin İmamı Mustafa Coşkun’un ifadesinde, “Lojmanda bulunan ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık” dediği öğrenildi. Öte yandan camiye ait olan güvenlik kameralarının zarar gördüğü kısmen kurtarılan hard diskin ise Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındığı öğrenildi.

Üsküdar Çengelköy’de bulunan tarihi Vaniköy Camii’nde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin denizden ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili ifadesine başvuran cami imamı Mustafa Coşkun’ın, “Saat 11.00 sıralarında eşim beni aradı. Camiden değişik kokular geldiğini söyledi. Şile’de olduğum için, caminin karşısında bulunan yalının güvenlik görevlilerine haber verdim. Aynı anda da yola çıktım. Olay yerine geldiğimde yangının söndürüldüğünü gördüm” dediği öğrenildi.

YANGIN SONRASI ZİYNET EŞYALARIMIZI BULUMADIK

“Evin içerisinde ziynet eşyalarım bulunuyordu” diyen Coşkun’un “Yangın sonrası ise yapılan araştırmalarda bu eşyalar bulunamadı. Soruşturmada şüpheli bir durum tespit edilirse davacı ve şikayetçiyim” ifadesini kullandığı kaydedildi.

SİBER POLİSİ YANMIŞ HARD DİSKLERİ İNCELEMEYE ALDI

Öte yandan yangın sonrası camiden alınan kısmen yanmış olan hard disk ve kamera kayıt cihazı da incelenmek üzere İstanbul Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

HIRSIZLIK ŞÜPHESİ DAHİL TÜM İHTİMALLER SORUŞTURULUYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında hırsızlık şüphesi dahil tüm ihtimallerin çok yönlü olarak soruşturulduğu öğrenildi. İlk aşamada tüm delillerin toplandığı, titiz bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.