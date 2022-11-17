Van’daki evlat nöbetinde 49’uncu hafta

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Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- VAN’da, dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 49’uncu haftada da bir araya gelerek yürüdü. 8 yıl önce kaçırılan ağabeyi Nurullah Salim (23) için gelen Şahin Salim (22), “Gel, devletin şefkatli ellerine teslim ol. Seni dağlarda kaybetmek istemiyoruz” dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 49’uncu haftada da Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde ‘Dağları kurtlara, kuşlara bırakın’, ‘Çocuklarımızı istiyoruz’, ‘Anneler nöbette’, ‘Artık yeter, yakamızdan düşün’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak’ yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde ‘Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, terör örgütü PKK aleyhinde slogan attı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 15 yaşındayken dağa kaçırılan ağabeyi Nurullah için eyleme katılan Şahin Salim, “Ağabeyim gelene kadar bu eylemi sürdüreceğim. Ağabey; beni görüyorsan, duyuyorsan aile olarak perişan haldeyiz. Gel, devletin şefkatli ellerine teslim ol. 2014 yılında dağa kaçırıldı. O günden bugüne hiçbir haber alamıyoruz. Anne ve baban seni çok özlüyor. Seni dağlarda kaybetmek istemiyoruz” dedi. (DHA)

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