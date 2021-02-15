Van’da yüz yüze eğitimle öğretmen ve öğrencilerin hasreti bitti

Behçet DALMAZ- Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN’daki okullarda kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında ikinci dönemin ilk ders zili çaldı. Hem öğrenciler hem de öğretmenler çok heyecanlı olduklarını ve okullarını çok özlediklerini söyledi.

2020-2021 eğitim öğretim döneminde yarıyıl tatili bugün sona erdi. Van’a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Tuşba ilçesi Ermişler Mahallesi’ndeki Dostluk İlk ve Ortaokulu’nda da bugün uzun sürenin ardından ilk ders zili çaldı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler aylardır göremediği okullarını ve öğretmenleri görüp hasret giderdi. Öğrencilerden biri okullarını çok özlediklerini belirterek, “Okulumuzu, arkadaşlarımızı çok özledik. Evde çok sıkılıyorduk. Derslerimizden geri kalıyorduk. Artık derslerimizi yüz yüze eğitimle işleyeceğiz. İnşallah bu süreç böyle devam eder” diye konuştu.

Öğretmenler de öğrencilerine kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Öğretmen Hilal Öztürk, “Uzun zaman sonra öğrencilerimize kavuştuk. Bugün İstiklal Marşı’mızı okuduk. Koronavirüs kurallarına uyarak törenimizi yaptık. Yeni bir döneme başladık. İnşallah hayırlı ve sağlıklı bir dönem olur. Öğrencilerime kavuştuğum için çok mutluyum. Onlarda öğretmenlerini, arkadaşlarını, okul ortamlarını özlemişler. Onlara kavuştuğumuz için çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Öğrencilerimiz ev ortamından çok sıkılmışlar ve şu an çok mutlular” diye konuştu.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’da okulu ziyaret ederek, öğrencileri bu ilk günlerinde yalnız bırakmadı. Öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Akman, “Pandemi nedeniyle uzun süredir öğrencilerimiz okullarından ayrı kalmışlardı. Bugün okullarına kavuştular. Lütfen sosyal mesafe, hijyen ve maske takmaya dikkat edin” dedi.

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