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      Kültür-Sanat Haberleri

      ‘Vee Perde’ oyunu İzmir Fuarı’nda

      Editör -
      Oyuncular Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in başrolünde olduğu 'Vee Perde' adlı tiyatro oyunu, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda seyirciyle buluştu.
      Eğitim Haberleri

      Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi başladı

      Editör -
      Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) temsilcileri, öğretim üyeleri, kamu çalışanları ve farklı engel grupları; bilişim teknolojilerindeki son gelişmeler üzerine fikir alışveriş yapmak...
      Eğitim Haberleri

      Eğitimi sınıf dışına taşıyacak protokol imzalandı

      Editör -
      MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 'eğitimde iş birliği' protokolü imzalandı.
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