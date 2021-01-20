Van’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN’ın Tuşba ilçesinde belediye ekipleri, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Tuşba Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenmesini takviye etmek amacıyla yemleme çalışmaları yaptı. Belirli noktalara besi yemi bırakan ekipler, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarını unutmadıklarını belirtti.

Birçok noktaya yem bırakan ekipler, özellikle kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ve yüzeyi buz tutan Sıhke Gölü’ne de kuş türleri için yem bıraktı.

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