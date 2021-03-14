Van’da torbacı operasyonu: 13 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN’da polisin sokakta uyuşturucu satan ve ‘torbacı’ olarak tabir edilen kişilere yönelik operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün kent merkezi ve ilçelerimizde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik operasyonlarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu alıp-sattığı tespit edilen 13 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda şüphelilerin üst ve evlerindeki aramalarda 12,66 gram eroin, 1,23 gram metamfetamin, 0,28 gram Afyon sakızı, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparatlar ve bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden (Y.D.) ve (H.P.) tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonların süreceğini bildirdi.

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