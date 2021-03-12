Van’da tipi etkili oldu; Erçek Gölü’nde 2 balıkçı teknesi mahsur kaldı / Ek fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler Van’da tipi etkili oldu; Erçek Gölü’nde 2 balıkçı teknesi mahsur kaldı /...
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Yemen, (DHA)- Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen’in başkenti Sana’daki bir göçmen kampında çıkan yangın sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini; 170’ten...
Kabinde kıyafet deneyen kadını görüntüleyen mağaza sahibi tutuklandı
Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, kabinde kıyafet deneyen kadını cep telefonuyla görüntülediği iddia edilen mağaza sahibi E.Ç., tutuklandı. İlçe merkezindeki bir giyim mağazasına gelen...
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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'de tartıştığı eski eşi Nuran Koçer'i (40) tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Şükrü Efe (40) tutuklandı. Kırmızı ayakkabıları...
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