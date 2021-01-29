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Van’da tehlike oluşturan buz sarkıtlarına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)- VAN’da yoğun kar yağışının ardından oluşan ve tehlike arz eden buz sarkıtları, büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından itfaiye aracıyla kırılarak indiriliyor.
Kentte dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilerken, yoğun kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için büyükşehir belediyesince çalışma başlatıldı. Büyükşehir itfaiye ekiplerince çarşı merkezinde oluşan buz sarkıtları düşürülüyor. Düşürülen buzlar daha sonra cadde ve sokaklarda biriken karlar kütleri ile birlikte kamyonlara yüklenerek ıl dışına taşınıyor.
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