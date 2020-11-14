Van’da PKK’ya ait silah ve patlayıcı ele geçirildi

VAN, (DHA)-VAN’ın Başkale ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’ya ait silah ve mühimmat ile el bombaları ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile kullandıkları sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi. 2 gün önce düzenlenen operasyonda teröristlere ait 2 kalaşnikov tüfek, 2 el bombası ve bir miktar fişek ele geçirildi.
Patlayıcılar imha edildi.
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