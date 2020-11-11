Van’da, PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA) – VAN’ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin operasyonlarında, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi üzerine Gürpınar’ın Tüzek Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda; RPG-7 roketatar silahı, PK makineli tüfek, 5 kilo kurutulmuş kenevir, 34 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve çok sayıda piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI