Van’da patoloji laboratuvarı açıldı, artık daha erken tanı konulacak

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN’da Prof. Dr. İrfan Bayram, özellikle kanser hastalarından alınan doku parçası ve hücrelerin erken tanısını sağlayacak patoloji laboratuvarı açtı. Prof. Dr. Bayram, hastalardan alınan doku parçalarındaki tanının, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 10 ile 50 gün arasında sonuçlanırken, laboratuvarda 3 saat ile 5 iş gününde konulduğunu söyledi. Van’da en çok görülen kanser türlerine de değinen Bayram, “Özellikle yemek borusu ve mide kanserleri, Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu da yediğimiz yemeklerden bulunduğumuz ortamda spor yapamayışımıza kadar birçok nedenden kaynaklanıyor” dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’nde, Patoloji Bölümü’nde 22 yıl asistanlık ve ana bilim dalı başkanlığı yapan, 2 çocuk babası Prof. Dr. İrfan Bayram, geçen yılın Ağustos ayında emekli oldu. Prof. Dr. Bayram, özellikle kanser hastalarından alınan doku parçası ve hücrelerin erken tanısını sağlayacak patoloji laboratuvarı açtı. Hastanelerde tedavi edilen kanser hasalarından alınan doku parçaları ve hücreler, laboratuvara getirilirken, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra kesin tanı konuluyor. Bayram, hastalardan alınan doku parçalarındaki tanının, Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 10 ile 50 gün arasında sonuçlanırken, laboratuvarda 3 saat ile 5 iş gününde konulduğunu söyledi.

‘PATOLOJİ LABORATUVARLARI, TIP FAKÜLTELERİNİN MUTFAK KISMI’

Prof. Dr. Bayram, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1994’te Van’da 2 No’lu Sağlık Ocağı’nda çalışmaya başladığını anlatarak, şunları söyledi:

“YYÜ Tıp Fakültesi’nde patoloji ihtisası kazandım ve 1998’den 2020 yılına kadar patoloji ana bilim dalında yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak çalıştım. 12 yıllık profesörlükten sonra da emekliye ayrıldım. Sonrasında da kendi özel patolojimi açtım. Bu arada 2006 yılında Çapa Tıp Fakültesi’nde hematopatoloji eğitimi aldım. 2009 yılında da ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi’nde sitopatoloji eğitimi aldım. Patoloji laboratuvarları, genel olarak bilinen bir yer değil tıp fakültelerinde mutfak denilen kısımdır. Burada çok önemli işler yapılır ve patolojide yapılan işlere göre hastaların tedavisi düzenlenir ve takipleri yapılır. Hastalardan alınan doku parçaları, hücreler kliniklerde ve cerrahi branşlarda alınan hastaya materyaller patoloji laboratuvarlarına gönderilir. Burada belirli işlemlerden geçirildikten sonra bir cam yüzeyinde mikroskop aletinde görülebilecek hale getirilir. Orada incelendikten sonra hastalığın kesin tanısı konulur. Aynı zamanda hasta ameliyat edilirken de ameliyat sırasında hastadan parça alınabilir ve o sırada patolojiye götürülüp, hızlı tanısı istenir. Bu da çok önemli bir işlemdir, hastanın sağlığı açısından. Birçok hastalığın kesin tanısı patolojide verilir ve rapor düzenlenir. Raporda hastalık ve yapılabilecek tedavisi ile ilgili bilgi verilir.”

‘HIZLI TANI İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ’

Prof. Dr. Bayram, yıllar önce Van’da patoloji laboratuvarı olduğunu, daha sonra kapatılınca hastaların hastanelerde patoloji tanısı almaya başladığını belirterek, “Memleketime hizmet vermek için çalışıyorum. Hızlı tanı vermek için çaba gösteriyoruz. Bizde 3 saat ile 5 iş günü içinde kesin tanısı konulurken, hastanelerde ise 10 ile 50 iş günü arasında oluyor. Özellikle kanser hastalarının daha hızlı bir şekilde tedavi alması için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

‘VAN’DA YEMEK BORUSU VE MİDE KANSERLERİ ORTALAMANIN ÜZERİNDE’

Van ve çevresindeki hastalarda yoğun olarak görülen kanser türlerine de değinen Prof. Dr. Bayram, “Ben tıp fakültesinde çalışırken yaptığım çalışmalar olmuştu. Patoloji laboratuvarına gelen 15 yıllık hastalıkları derlemiştik ve orada en sık görülen hastalıkları sınıflandırmıştık. Van bölgesinde Türkiye’nin diğer taraflarından özellikle ayrışan yemek borusu ve mide kanserleri; Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu görmüştük. Onun dışında Türkiye’nin her tarafında görülen kanserler de bölgemizde sık olarak görülüyor. Hiçbir kanserin tek bir sebebi yoktur. Güneş ışığından, yediğimiz yemeklerden, içtiğimiz sigaradan, içtiğimiz sıcak çaylardan ve bulunduğumuz çevreden, spor yapıp yapmayacağımızla ilgili bu kanserler ortaya çıkabiliyor. Bu kanserlerin hepsine ortalama 2 ya da 5 iş günü içinde tanı koyabiliyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI