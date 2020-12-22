Van’da Milli Piyango heyecanı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- YENİ yıla sayılı günler kala Vanlılar, Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL’nin sahibi olmak için, bayilere akın ediyor.

Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL’nin sahibini bulacağı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, Van’da da büyük heyecan yaşanıyor. ‘Talih kuşu’nu arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilerden ve kent merkezindeki seyyar bilet satıcılarından Milli Piyango bileti alıyor. Bilet alan vatandaşlardan bazıları büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde çocuklarını okutup, ev alarak yatırım yapacağını söylerken, bazıları da ihtiyaç sahibi çocuklara yardımcı olacağını dile getirdi. 30 yıldır kentte Milli Piyango bayisi olan Umut Sağlık, yeni yıla kadar biletlerin tükeneceğini söyledi.

Seyyar bilet satan Mehmet Burat da, bu yıl bilet satışlarının çok iyi olduğunu ifade ederek, “40 senedir bu işteyim. Şu an bilet satışlarından memnunum” diye konuştu.

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