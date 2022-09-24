Van’da menfezden 9 kilo esrar çıktı

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Harun AKSU/ BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN’ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda, menfeze gizlenen 9 kilo 317 gram toz esrar ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu ile mücadele çalışmaları kapsamında, dün Başkale ilçesi kırsalında arama- tarama çalışması yaptı. Aramalarda menfeze gizlenen 9 kilo 317 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)

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