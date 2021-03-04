Van’da mart ayında kar yağışı 

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN’da güneşli ve açık hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 1 saat etkili olan yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Van’da açık ve güneşli hava, yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştığı belirtildi. Mart ayının ilk haftasında yağan kar yağışına şaşırdıklarını belirten bir kişi, “Bu yıl çok sıcak bir kış mevsimi geçirdik. Şubat ayında hava genelde güneşli geçti. Şu an mart ayındayız. Güneşli bir hava vardı. Aniden kar bastırdı. Buranın güzelliği kardan geliyor. Ancak her şey mevsiminde güzel. Mart ayının güneşli olmasını daha çok isterdik” diye konuştu.

Bazı vatandaşlar, kent merkezinde park halindeki araçların üzerindeki karları temizlemeye çalıştı.

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