Van’da, kısıtlamada sokak hayvanlarına mama ve su bırakıldı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir grup hayvanseverle birlikte, koranavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Kentte 70 noktada bulunan kaplara hayvanlar için mama ve su takviyesi yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Belediyenin Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı ekipleri tarafından belirlenen noktalara, sokak hayvanları için mama ve su bıraktı. Ekipler, yiyecek bıraktığı sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi. Bir yandan da Büyükşehir Belediyesinin veteriner hekimleri, yaralı ve bitkin bulunan hayvanlar ise tedavileri yapılmak üzere Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, kent genelindeki 70 farklı noktaya günlük yaklaşık 300 kilo mama bıraktıklarını söyledi. Allahverdi, “Kentteki hayvanseverlerle birlikte özellikle kentin dışında bulunan besleme odaklarımıza bol miktarda mama ve su bıraktık. Bunun yanı sıra bugün çalışma yaptığımız tüm noktalarda sokak hayvanlarımızın iç ve dış parazit aşılarını yaptırdık. Bizler rutin olarak günlük ilimiz genelindeki 70’ten fazla odak noktamıza 300 kilogram civarında mama bırakıyoruz. Bugünkü çalışmamıza ilimizdeki hayvanseverler de bizlere eşlik etti. Görev ve sorumluluklarımızın farkındayız. Hayvansever arkadaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu bizleri memnun ediyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Hayvansever Zişan Gündoğdu ise,“Bizler genel anlamda hayvanlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bugün de Van Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte il dışındaki noktalarda kalan hayvanlarımızı besledik. Yavruların karınları duydu. Mutlu olacaklar. Bizler de mutlu olduk. Umarım hep birlikte sokak canlarımızın yanında oluruzö şeklinde konuştu.

Sabriye Yazıcı ise, herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkması gerektiğini ifade ederek,” Buradaki hayvaların durumu gayet güzel. Yavru köpeklerimizin gerekli tedavileri de yapılıyor. Belediyelerimize duyarlılıklarında dolayı teşekkür ediyoruz. Bu bizim canlarımız için çok önemli bizler de her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Belediye ekiplerine, hayvanseverler de eşlik etti.

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