Van’da kayak sezonu, geç başladı (2)

GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜ İNANÇ, KAYAK YAPTI

Van’ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Tesisi’nde kayak sezonu, son yağışla kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaşınca gecikmeli olarak başlarken, Gençlik ve Spor il Müdürü Nevzat İnanç, bir grup kayakçı ile kayak yaptı.

İnanç, bu yıl kar yağışının geç yağmasından dolayı sezonu geç açtıklarını belirterek, “Arzu ettiğimiz kar miktarını bugüne kadar alamadık. Bugün de çok arzu ettiğimiz kar yok. Ama yine de sezonu açtık. İkinci etabı yeteri kadar kar olmadığı için açmadık. Yaklaşık 20-30 santim kara ihtiyacımız var. Ancak birinci etabımızda yeteri kadar kar var. Umudumuz daha fazla kar yağışının olması ve ikinci etabımızın da açılışını yapabilelim. Ancak bu şekilde hava sıcaklığı devam eder ve kar yağmazsa birinci etap bile çok uzun ömürlü olmayacak. Umudumuz daha fazla kar yağışının olması ve bununla birlikte tüm kayakseverlere hizmet verebilelim. Kayak tesisimize bu yıl birtakım onarım ve yatırımlar yaptık. Bu yıl birinci ve ikinci etaplarımıza kart okuyuculu mekanizmalar kurduk. Birinci etabımızda elektrik hatlarını yer altına aldık. İnşallah kayakseverlerimize daha kaliteli hizmet vereceğiz” dedi.

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