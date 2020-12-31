Van’da kalp krizi geçiren kadın, polis helikopteri ile sağlık ekiplerine ulaştırıldı/ Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Van’da kalp krizi geçiren kadın, polis helikopteri ile sağlık ekiplerine ulaştırıldı/ Ek...
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Küçükçekmece’de 1,5 yaşındaki çocuk 13. kattan düşerek hayatını kaybetti
Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL, (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE’de evinin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay saat 11.30 sıralarında Atakent Mahallesi...
Hapis cezasıyla aranan hükümlü Kuşadası’nda yakalandı
Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 5 suçtan 6 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Şeyhmus Denli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla...
Pursaklar’da Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile yaptığı istişare toplantısında Belediyenin 2020 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerini değerlendirdi.
Maskesiz dolaşan esnaf, polisin uyarısıyla maske taksa da ceza yemekten kurtulamadı
Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, maskesiz dolaşan esnaf Ömer Ş., koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin uyarısının ardından iş yerine girip maskesini taksa da ceza...