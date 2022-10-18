Van’da kaçak kazıya 3 gözaltı

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VAN, (DHA)- VAN’da jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

Çaldıran ilçesinde ruhsatsız kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı ortaklaşa operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, şarjör ve 8 mermi, 1 dedektör, 1 dürbün, 2 bıçak, 2 çekiç ve 1 levye ele geçirildi. Şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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