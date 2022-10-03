Van’da kaçak 1050 paket sigara ile 378 cep telefonu ele geçirildi

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VAN, (DHA)- VAN’da, son 1 haftada polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 1050 paket sigara ve 378 cep telefonu ile 2 av tüfeği, 27 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, 26 Eylül- 2 Ekim’de kaçakçılık ile ilgili çalışma yaptı. Bu kapsamda gümrük kaçağı 1050 paket sigara ile 378 cep telefonu ele geçirildi. Tefecilik soruşturması kapsamında da 2 av tüfeği, 27 av tüfeği kartuşu, 7 tapu, 1 senet defteri, 4 ajanda ve borç defteri bulundu. Kaçakçılık ve tefecilik suçlamasıyla yürütülen çalışmalarda, 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. (DHA)

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