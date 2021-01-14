Van’da İl Sağlık Müdürü ve sağlık çalışanları aşı oldu

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- ÇİN’den Türkiye’ye getirilen Covid-19 aşıları, dün verilen acil kullanım onayının ardından bugün Van’daki sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik de aşı yaptırdı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı için dün acil kullanım onayı verdi. Ülke genelinde olduğu gibi Van’da da bugün sağlık çalışanlarına aşı uygulanmasına başlandı. Sabah saatlerinden itibaren Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki personel için hazırlanan özel odalarda, aşılama işlemi gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ile Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik de ilk doz aşılarını oldu. Burada açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Sünnetçioğlu, aşı uygulaması için tüm sağlık birimlerinin hazır durumda olduğunu belirterek, “Biz de örnek olsun, diye hastane başhekimimiz ve yöneticilerimizle birlikte aşılarımızı yaptırdık. Tüm sağlık personelimizin aşılanmasını öneriyoruz” dedi.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çelik ise geçen haftadan beri aşı için hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. Çelik, “Hem hastane olarak hem personel olarak, aşı yapabilme kapasitesine sahibiz. Bugün sabah saat 08.00 itibarıyla personelimizi aşılamaya başladık” diye konuştu.

‘AŞI OLMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUM’

Aşı olanlar arasında bulunan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Hematoloji Uzmanı Dr. Özgür Meletli ise aşı olmayı dört gözle beklediğini söyledi. Meletli, “Aşı olurken herhangi bir sıkıntı olmadı. Zaten aşıyı dört gözle bekliyorduk ve geldi. Bugün ilk doz aşıyı olduk. 28 gün sonra da ikinci dozunu bekliyoruz. Herkes bence bulduğu ilk aşıyı yapsın. Önce biz sağlık çalışanlarına sonra da 65 yaş üstü vatandaşlara yapılacak. Mutlaka hangi aşı olursa olsun aşı olunması lazım” dedi.

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