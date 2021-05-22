Van’da, firari silahlı saldırı şüphelisi baba- oğul yakalandı 

Peyzaj ve bakım çalışmalarıyla Başkent’i daha güzel bir kent haline dönüştürmeye yönelik çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, bahar hazırlıklarını sürdürüyor. ANFA ekipleri Ankara’nın en önemli merkezlerinden biri olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nı geri dönüşümden üretilen ağaç saksılarla ve çiçeklerle süslerken, Güvenpark’ta da detaylı bir havuz temizliği gerçekleştirdi.