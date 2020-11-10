Van’da Fatma anne, 2 haftadır aradığı oğluna kavuştu

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA) – VAN’ın İpekyolu ilçesindeki 13 gündür kayıp olan ve annesi Fatma Abo’nun sokak sokak aradığı lise öğrencisi Harun Abo (16), polis ekiplerince dün akşam, internet kafede bulundu. Harun, ailesine teslim edildi.

İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de oturan Fatma ve Tahir Abo çiftinin 6 çocuğundan biri olan Mehmet Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Harun, mahalle servislerinde muavinlik yaparak aile bütçesine destek olmaya başladı. İddiaya göre ablasından para isteyen Harun Abo, olumsuz yanıt alınca küsüp, evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine meraklanan ve oğluna ulaşamayan Fatma Abo, Harun’un kaybolduğuna dair karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Her yerde oğlunu arayan anne Abo, sokak sokak dolaşıp, vatandaşlara oğlunun fotoğrafını gösterdi.

İNTERNET KAFEDE BULUNDU

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Harun Abo’nun bulunmasına için arkadaşları ile görüşme yaparak, gidebileceği yerler, cadde ve sokakları aradı. Sokak ve caddelerdeki iş yerlerine ait güvenlik kameraları ve Mobese görüntüleri incelendi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yaklaşık 2 haftadır kayıp olan Harun Abo, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi’ndeki internet kafede bulunarak ailesine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI