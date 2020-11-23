Van’da EYP ve molotofkokteyli ele geçirildi: 3 gözaltı

VAN (DHA)- VAN’da polisin PKK/KCK’ya yönelik yaptığı çalışmalarda, terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım’da kullanılmak üzere hazırlanan el yapımı patlayıcı (EYP), molotofkokteyli, havai fişek rampası ve bir miktar benzin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım’da kullanılmak üzere hazırlanan 7 molotofkokteyli, 2 adet EYP, havai fişek rampası, molotof yapımında kullanılan 5 adet boş şişe ve bir miktar benzin ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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