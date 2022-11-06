Van’da ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 Operasyonu’ başlatıldı

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ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van’da 460 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu’ başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Van’da ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 (Van-Çatak-Surik-Andiçen) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu’ başlatıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 460 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar- Kış Operasyonları’nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi. (DHA)

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