Van’da ele geçirilen 72 kilo eroine 1 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN’ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda 72 kilo eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi’nin Geçitvermez mezrasındaki evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramalarda 72 kilo eroin ele geçirilirken, M.T.D. gözaltına alındı.

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