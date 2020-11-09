Van’da dövülen çocuğu dayak yediğini söylememesi için tehdit etmişler

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN’ın Çaldıran ilçesinde arazide yemek yediği sırada kendisinden yaşça büyük olan B.D tarafından dövülerek kafasında kırıklar oluşan 10 yaşındaki Mert Akdemir, hastaneye kaldırıldı. Suçlunun cezalandırılmasını isteyen baba Dilaver Akdemir, “Çocuğuma ‘eğer sen beni dövmüşler dersen seni alıp bir daha ailene göstermezler’ demişler” dedi.

Olay, Van’ın Çaldıran ilçesinde Erginler Mahallesi’nde meydana geldi. Arazide bulunan 10 yaşındaki Mert Akdemir, iddialara göre yemek yediği sırada arkasından gelen ve yaşça kendisinden büyük olan B.D. tarafından darp edildi. Kafasında yarıklar oluşan ve sırtında darp izleri bulunan Akdemir, kendisini darp eden kişinin babası tarafından hastaneye götürülerek ilk müdahalesi yapıldı. Mert Akdemir, hastaneye götürürken de babasıyla karşılaştı ve babasına ilk olarak düştüğünü söyledi. Hastaneye getiren kişinin de kendisine ‘senin çocuğun kayalıklardan düşmüş’ demesi baba Dilaver Akdemir’i şüphelendirdi. Doktorların da bu iddialara inanmadığını anlatan baba Dilaver Akdemir, “Çocuğuma ‘eğer sen beni dövmüşler dersen seni alıp bir daha ailene göstermezler’ demişler. Ben şikayetçiyim. Bugün benim çocuğumun başına geldi, yarın başkasının başına gelmesin. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum” dedi.

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