Van’da çocukların tahta kızakla kayak keyfi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ile muharip ve malul gazilerimizin borcundan ötürü elektriği 3 ay boyunca kesilemeyecek. Ayrıca mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlar ile bu bayramların bir önceki gününde elektrik kesme işlemi yapılamayacak" dedi.