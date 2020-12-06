Van’da cadde ve sokaklar, sabunlu suyla yıkandı

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) – VAN’da, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park, otobüs durakları, cami ve ATM önlerini dezenfekte etti. İpekolu Belediyesi ekipleri de Kazım Karabekir Caddesi’ni köpüklü suyla yıkadı.

Van Büyükşehir Belediyesi’nce bu hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ekipler, sessizliğe bürünen cadde, park, ATM önleri, otobüs durakları, çocuk oyun alanları ile cami önleri gibi alanları dezenfekte etti.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de kentin en işlek caddesi olan Kazım Karabekir Caddesi’ni baştan sona köpüklü suyla yıkadı. Sessizliğe bürünen kent merkezindeki cadde ve sokaklarda belediye temizlik işçileri de temizlikle mesai yaptı.

İpekyolu Belediyesi temizlik işçisi Nedim Bor, 2 günlük sokağı çıkma kısıtlamasında kent merkezindeki cadde ve sokaklarda temizlik yaptıklarını belirterek, “Normal günlerde olduğu gibi hafta sonu sokağa çıkma yasağında da işimizin başındayız. İşimi çok seviyorum. Bu hafta sonu özellikle caddelerde ağaç yapraklarını çok temizledik” dedi.

Büyükşehir Belediyesi dezenfektan ekibi çalışanı Rıza Aslan ise sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip, halkın normal günlerde yoğun olarak uğradıkları alanları baştan sona dezenfekte ettiklerini söyledi.

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