Van’da belediye eski hizmet binasında Öcalan ve PKK’lıların fotoğrafları bulundu

VAN, (DHA)- VAN’ın merkez İpekyolu ilçesinde bir binada yapılan aramada terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin resimleri bulundu. Binanın daha önce HDP’li belediye tarafından ek hizmet binası olarak kullanıldığı belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Bostaniçi Mahallesi’nde kullanılmayan bir binada arama yaptı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin resimlerinin bulunduğu afişler, örgütü simgeleyen bez parçaları, adli mercilerce basımı ve dağıtımı yasaklanan yayınlar ile KHK ile kapatılan derneklere ait olduğu değerlendirilen belgeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, binanın daha önce HDP’li belediye tarafından ek hizmet binası olarak kullanıldığı bildirildi.

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