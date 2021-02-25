Van’da belediye ekipleri, insan ve hayvan sağlığı için sahada

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce başlatılan ‘Daha sağlıklı insan için daha sağlıklı hayvan’ projesi kapsamında ekipler, kent genelinde sokak ve çoban köpeklerini parazit kaynaklı zoonoz hastalıklarından korumak için ilaçlama çalışmasına başladı.

​Van’da tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına Türkiye’de örnek oluşturacak çalışma başlatıldı. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yürütülen ‘Daha sağlıklı insan için daha sağlıklı hayvan’ projesi kapsamında, 13 ilçede sokak ve çoban köpekleri ‘echinococcus granulosus’ parazitinin neden olduğu hastalıklara karşı tedavi ediliyor. Yıl boyunca 3’er aylık periyotlar halinde 4 doz şeklinde uygulanacak proje ile 10 bin köpeğin parazit ilacı ile tedavi edilmesi planlanıyor. Projenin başlamasıyla birlikte ekipler, Çatak ilçesinin Görentaş Mahallesi’ne giderek köpeklere parazitten korunmaları için ilaç verdi. Hapları yutmayan köpeklere ise ilaçlar, veteriner hekimlerin kontrolünde sosis ve mamalara karıştırılarak verildi. Yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe sakinleri, ekiplere teşekkür etti.

‘İNSAN SAĞLIĞINI DA TEHDİT EDİYOR’

Hastalığın koyun ve sığırlardan köpeklere, köpeklerden de tekrar koyun, sığır ve insanlara bulaşarak insanlarda ölümlere neden olabileceğini belirten Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çabuker, paraziter hastalık olan ‘echinococcus granulosus’a karşı özellikle hayvancılıkla uğraşan kişilerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Çabuker, “Bu parazitler köpeklerin ince bağırsaklarına yerleşerek dışkı yolu ile dış ortama aktarılır. Dış ortamdaki yumurtalarda rüzgar ve yağmurun etkisiyle etrafa yayılır. Bu yumurtalar dış ortamda uygun koşullarda uzun süre canlılığını koruyabildiği için tekrar sığır, koyun ve insanlara bulaşabiliyor. Koyun ve sığırlara çayır ve meralarda otlanırken, insanlarda çiğ meyve ve sebzelerin iyi yıkamadan tüketilmesi, kirli suların içilmesi, toprak veya köpek ile temas ettikten sonra ellerin yıkanmadan ağza götürülmesi ile bulaşır” dedi.

‘PARAZİT KOYUNLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR’

Van’ın küçükbaş yetiştiriciliğinde Türkiye 1’incisi olduğunu söyleyen İl Müdür Yardımcısı Çabuker, “Van’ı seçmemizdeki en büyük amaç bu hastalığın koyunculukla uğraşan bölgelerde daha sık görülmesidir. Koyunlar ile iç içe olan çoban köpeklerinin kırsalda paraziter mücadelesinin yapılması gerekmektedir. Paraziter mücadelenin yapılması halinde daha verimli, daha sağlıklı ve ekonomik değeri daha iyi hayvanlar yetiştirebileceğiz. Ayrıca halk sağlığını tehdit eden parazitin neden olduğu kist hidatik hastalığının da insanlarda görülme oranını düşüreceğiz. Bu hastalığı da engellemenin en önemli yolu da parazit-köpek döngüsünü engellemektir. Bu projenin uygulanmasında bize katkı sunan sayın valimize ve bize bu proje fikrini sunan bakanlık başmüfettişimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

‘HAYVANLARIN KESİMLERİ VETERİNER KONTROLÜNDE YAPILMALI’

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Van’ın 13 ilçesinde sürdürülecek projenin hayvancılığa büyük katkı sunacağını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi ise başıboş sokak hayvanlarının barınaklarda tedavi ve paraziter mücadele kapsamında, veteriner hekim kontrolünde aşılarının düzenli yapılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Bunu, Büyükşehir Belediyemiz uzun yıllardır büyük bir özveri ile yerine getirmektedir. Yine koyunlar ile iç içe olan çoban köpeklerinin kırsalda paraziter mücadelesinin yapılması gerekmektedir. Bu proje ile tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerimiz veteriner hekimlerimiz, veteriner sağlık tekniker ve teknisyenlerimiz aracılığıyla saha çalışmaları ile paraziter mücadeleyi yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bir diğer husus ise bu hastalığın en çok yayıldığı dönemler olan kurban bayramlarında uygun olmayan yerlerde kesimlerin yapılarak enfekte hayvan atıklarının sokak köpeklerine yedirilmesi nedeniyle hastalık artışı görülmektedir. Bunun için kurban bayramlarında belediyelerimiz, il ve ilçe müdürlüklerimiz ve diğer kurumlarımızın ortaklaşa belirlediği yerlerde veteriner hekim kontrolünde kesimlerin yapılarak enfekte organların uygun koşullarda imha edilmesi bu hastalığı önlememiz de büyük yarar sağlayacaktır. Hayvan kesimlerini veteriner hekim kontrolünde bu kesimhanelerde yapılmasının sağlanması hastalığı önlememize büyük fayda sağlayacaktır.”

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