Van’da, arazi arama- tarama faaliyetinde 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)- VAN’ın Başkale içesi kırsalında, jandarma ve hudut birliklerince yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde 216 kilogram uyuşturucu ile 590 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisini alan İl Jandarma ve 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda arazi arama- tarama faaliyeti yapıldı. Aramada, 212 kilogram toz esrar, 2 kilo afyon sakızı, 2 kilo metamfetamin ile 590 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili İ.D. yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. (DHA)

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