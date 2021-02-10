Van’da, araçtaki 25 kilo 400 gram eroini ‘Şila’ buldu

Otoyol ve paralı köprülerde her gün binlerce araç geçmektedir. Bunların büyük bir bölümü de ticari ya da ticari işletmelere kayıtlı araçlardır. Zaman ve trafik sıkışıklığı nedeniyle araçların ön camında bulunan OGS/HGS elektronik kayıtlar nedeniyle nakit geçişe gerek duyulmadan hızlı geçiş yapılmaktadır. Bu yazımızda bu araçların geçiş ücretlerinin vergi kanunları bakımından gider yazılması ile katma değer vergilerinin indirim konusunu edilmesi ve yap-işlet-devret (YİD) modeli ile ulusal ve uluslararası konsorsiyumlar verilenlerin vergilemelerini inceleyeceğiz.