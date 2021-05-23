Van’da 66 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatöre gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-VAN’da, polis ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, takibe alınan 3 araçta yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yabancı uyruklu 66 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak göçmenlerin geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kaçak göçmen taşıdığı belirlenen 1 minibüs ve 2 otomobili takibe aldı. Durdurulan araçlarda yapılan aramalarda yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen ve aralarında küçük çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 66 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemleri için Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, göçmen ticareti yaptığı belirlenen M.Y, İ.P., M.G., D.Y ve yaşı küçük olan İ.İ gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen M.Y. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Diğer 4 kişinin ise Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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