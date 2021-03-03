Van’da, 65 yaş üstünde ve 20 yaş altında ‘normalleşme’ sevinci

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- TÜRKİYE’de vaka oranına göre, mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yer alan Van’da, kontrollü normalleşme sevinci yaşanıyor. Kısıtlamanın kalkmasıyla uzun süredir evlerinde kalan 65 yaş üstü ile 20 yaş altı kişiler, sokağa çıkıp, yürüyüş yaparak, parklarda oturdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı ‘illere göre vaka sayıları’ haritasında, mavi kategorideki düşük riskli iller arasında bulunan Van’da, dünden beri kontrollü normalleşme heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda uzun süredir belirli saatler dışında evden çıkamayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler, dün istedikleri saatte dışarı çıkabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Kent merkezindeki parklara gelenler, çay içerek, keyifli vakit geçirdi. Parka gelen Sıddık Aydemir, koronavirüs salgını nedeniyle kendilerine getirilen kısıtlamada uzun süredir evde kaldıklarını belirtti.

Parkta güneşlenen Şehmus Arslan ise yasağın kalkmasıyla güneşlenmenin keyfini yaşadıklarını belirterek, “Yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar lokantalar, kafeler ve kahveler açıldı. Pandemi süreci boyunca büyük emek veren yetkililere ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Aşı yaptırdılar. Bazı ülkelere göre bizim ülkemiz, koronavirüs ile mücadelede çok başarılı oldu. Sayın Cumhurbaşkanı’mız, sağlık çalışanlarımız ve yetkililer çok başarılı bir mücadele verdiler. Vatandaşlar da kurallara uyarak evinden dışarı çıkmadı” diye konuştu.

65 yaş üstü olan Mustafa Adıyaman da yasağın bitmesine çok sevindiklerini söyleyerek, “Parkta rahat rahat oturabiliyoruz. Çok mutluyuz. Süreç çok güzel gidiyor. Çok iyi oldu. Bu serbestlik çok iyi geldi. İnşallah Türkiye’nin her yeri iyi olur” dedi.

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