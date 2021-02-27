Van’da, 65 yaş üstü aşılanma oranı yüze 53 

VAN, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı’nın ‘Hayat Eve Sığar’ mobil uygulamasındaki koronavirüs vaka yoğunluk haritasının kırmızıdan yeşile döndüğü Van’da, aşılama çalışmaları ile tedbirlere devam ediliyor. Van Valiliği, kentte 65 yaş üstü aşılama oranının yüzde 53 olduğunu, bunun artırılması gerektiğini belirterek, 65 yaş üstü kişilere aşı olmaları çağrısında bulundu.

Türkiye genelinde yaklaşık 3 aydır uygulanan sokak kısıtlamaları ve diğer tedbirler, Van’ın vaka sayılarında düşüş sağladı. Bu düşüşle birlikte vaka yoğunluk haritası kırmızıdan yeşile dönerken kent, vaka sayısı bakımından da en iyi iller arasına girdi. Van Valiliği’nce gösterdikleri çaba ve başarılar dolayısıyla sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine, sahada salgınla mücadeleyi aralıksız yürüten görevlilere ve tedbirlere uyan halka teşekkür edildi.

Valiliğin yazılı açıklamasında; kentte 65 yaş üstü aşılama oranının yüzde 53 olduğu, bunun artırılması gerektiği belirterek, şunlar kaydedildi:

“Koronavirüs salgınında ilimizde yapılan mücadele sonucunda 30 büyükşehir içerisinde vaka sayılarının en az olduğu il olduk. Bu başarımızda başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere güvenlik güçlerimiz ve sahada salgınla mücadeleyi aralıksız yürüten görevlilerimizin emeği büyüktür. Bundan dolayı bu mücadelede görev alan tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyoruz. Ayrıca salgınla mücadele kapsamında kurallara uyan vatandaşlarımızın da bu başarıda payı çok büyük. Van halkına da bu anlamda teşekkür ediyoruz. Artık kısmen normalleşme sürecine çok yakınız. Ancak şimdi aşılamaya büyük önem veriyoruz. Salgınla mücadeledeki başarımızın devamı için aşılama çalışmalarını da başarılı bir şekilde yürütmemiz gerekiyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanması sürüyor. Bu kapsamda 65 yaş üstü aşılanma oranımız şu anda yüze 53 civarında. Bu oranı arttırmamız gerekiyor. Bu anlamda büyüklerimizin aşılarını yaptırmaları büyük önem taşıyor. MHRS, e-nabız ve 182’den alınacak randevu ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız ilçe sağlık müdürlüğü, aile sağlık merkezleri ve sağlık kuruluşlarında aşı olabilirler. En kısa sürede normalleşme için kurallara uyalım. Hep birlikte başaracağız.”

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