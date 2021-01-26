Van’da 561 kişilik ekiple, 487 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN’da, etkili olan kar yağışının ardından 200 araç ve 561 kişilik personelle başlatılan karla mücadele çalışmalarında ulaşıma kapanan 495 yerleşim yerinden 487’si açıldı. Kapalı kalan 8 mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Van ve ilçelerinde geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 495 mahalle ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri yoğun çalışma başlattı. Merkeze bağlı 13 ilçede 500 kilometre yol ağında 200 araç ve 561 personelle yürütülen çalışmalarda, 487 yerleşim yeri yolu ulaşıma açılırken, kapalı olan 8 mezra yolunda ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında 14 hasta kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi, birçok araç da kara saplandıkları yerden çıkarıldı.

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