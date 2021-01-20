Van’da 495 yerleşim biriminin yolu kapandı; kamyonlarla kent dışına kar taşınıyor/ Ek fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler Van’da 495 yerleşim biriminin yolu kapandı; kamyonlarla kent dışına kar taşınıyor/ Ek...
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Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Burdur- Yeşilova karayolu Çardak...
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Burhan CEYHAN- Cemal YILDIRIM/AYDIN (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, halk otobüsü şoförü Murat Balcıoğlu, yol kenarında fenalaşıp düşen yaşlı adama, aracını durdurup, yardım etti. Balcıoğlu’nun, sağlık...
Uzmanından evde bağışıklık sisteminizi güçlendirecek egzersiz önerileri
İSTANBUL (DHA) Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evde çok fazla vakit geçirdiğini söyleyen Arş. Gör. Emine Nur Demircan, “ Kişilerin evde kalması ile fiziksel aktivitelerinde ciddi...
Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı
Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'da tartıştığı kardeşi Semih Acar’ı (19) 25 kez bıçaklayarak, öldüren Fatih Acar (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, dün akşam...