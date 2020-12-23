Ana Sayfa Güncel Haberler Van’da 372 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı/ Ek fotoğraflar
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Tunceli’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Serhat Ozan YILDIRIM/HOZAT (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ'de dün geceden beri etkili olan kar yağışı, bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Karla mücadele ekipleri...
İspanya’da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey’i Türkiye’ye getiren ambulans havalandı (1)
Gülseli KENARLI / İstanbul, (DHA)- İSPANYA'da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor. Nedim Özbey, uçakta...
Balkona bağlanan köpek, ipe asılı halde ölü bulundu
Olgay GÜLER- Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde bir sitedeki evin balkonuna bağlanan sokak köpeği, sabah ipe asılı halde ölü bulundu. Kaçmak için...
Kepez’de kısıtlamada 1500 sokak hayvanına yiyecek
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı. Kepez ilçesinin 70 mahallesinde 1500 sokak hayvanına mama taşındı. Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına...