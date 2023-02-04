Van’da 305 yerleşim yerininin yolu açıldı

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Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 347 yerleşim yerinin yolundan 305’i, yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte geçen hafta cumartesi günü başlayan ve kırsalda aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 189’u mahalle, 158’si ise mezra olmak üzere 347 yerleşim yerinin yolu kapandı. Karayolları ve Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla 305 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan kırsaldaki 15 mahalle ile 17 mezranın yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor.

2 BİN RAKIMDA ZORLU KARLA MÜCADELE

Ekipler, Süphan Dağı eteklerinde bulunan kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu 2 bin rakımlı bölgede, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ağrı’nın Patnos ve Bitlis’in Adilcevaz ilçelerinin sınırında bulunan Erciş’e bağlı Ortayayla Grup Mahalle yolunda yürütülen çalışmalar, dron ile havadan görüntülendi.

Kar savurma operatörü İkbal Duman, “Süphan Dağı eteklerinde karla mücadele ediyoruz. Bu bölgeye çok kar yağıyor. Şu an Ortayayla Grup Yolu Şerefli Mahallesi’nde çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın yolunu açmak için 7/24 çalışıyoruz.” dedi. Erciş ilçesi Şerefli Mahalle Muhtarı Seracettin İşler ise özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Meteoroloji verilerine göre Çaldıran ilçesi Bezirhane Mahallesi’ndeki hava sıcaklığı ise sıfırın altında 28,1 olarak ölçüldü. (DHA)

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