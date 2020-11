Van’da 24 bin 800 fidan dikildi

Behçet DALMAZ-Barış KUL/VAN, (DHA)- VAN’da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 24 bin 800 fidan toprakla buluştu.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ağaç dikme kampanyası çerçevesinde Edremit ilçesinin eski Toki mevkiindeki 300 dönümlük boş araziye ilk etapta 2 bin 500 fidan dikimi yapıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İlçe Belediye Başkanı İsmail Say ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, çam ve sedir ağacı fidanları toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Vali Bilmez, 11 Kasım’ın Türkiye’de Milli Ağaçlandırma Günü olarak belirlendiğini ifade ederek, “Geçen yıl Van ilimizde bu kapsamda 50 binin üzerinde ağaç dikildi. Bugün de yine ilimiz genelinde 13 ilçemizde 24 bin 800 ağaç dikildi. Edremit ilçemizde ise 2 bin 500 ağaç dikimi gerçekleştirildi. Geçen sene dikilen ağaçlarımızın yüzde 80’nine yakını tuttu. Tutmayanların hepsini Orman Müdürlüğümüz yeniledi. Diktiğimiz fidanlar sayesinde Van’da kişi başına düşen yeşil alanlar daha da arttı. Güzel olan ilimiz daha da güzelleşecek. Bu ormanlık alanda insanlar Van Gölü’nü seyrederek piknik yapacağını umuyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buna ev sahipliği yapan Edremit Belediye Başkanımıza da özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise bu yıl çok sayıda orman yangını meydana geldiğini ifade ederek, “Biz de bu anlamda daha fazla bir duyarlılık göstererek, bu yıl Edremit Kent Ormanı’nın ilk fidanlarını dikmiş olduk. Bu ağaçlar bizden sonraki kuşaklara bırakılabilecek en güzel mirastır” diye konuştu.

ERCİŞ’TE 2 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Erciş ilçesindeki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İşletme Fakültesi yerleşkesinde de 100 dönüm arazide 2 bin çam fidanı toprakla buluştu. Etkinliğe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kurum amirleri ve Erciş Sosyal Bilimler Lisesi hazırlık sınıfında okuyan yaklaşık 40 öğrenci katıldı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, “Bugün çok anlamlı bir gündeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Türkiye’nin her bir alanında milli bir ağaç kampanyası başladı. Bugün İşletme Fakültemizin yerleşkesi içeresinde büyük bir kent ormanı oluşturacağız. Bu alanda ilk fidanı toprakla buluşturduk. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI