Van’da 2 hastanın karnından 25 ve 30 santimlik kitle çıkarıldı

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN’da, aynı gün karın ağrısı ve şişlik şikayetleriyle hastaneye giden Yasemin Bitiktaş’ın (21) karnından 25, Asel Azra Sabırlı’nın (19) karnından ise yaklaşık 30 santimlik kitle ameliyatla alındı. Ameliyatları yapan Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut, kitlelerin birden büyüyebildiğine dikkat çekti.

Van’da yaşayan Yasemin Bitiktaş ile Asel Azra Sabırlı, aynı gün karın ağrısı ve şişlik şikayetleriyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut’un muayenesinde her 2 hastanın da karnında kitle tespit edildi, ameliyata alındı. Yasemin Bitiktaş’ın karnında 25, Asel Azra Sabırlı’nın karnından ise 30 santimlik kitle, 1,5 saatlik operasyonlarla alındı.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Purut, “Hastaların birinin midesinin, diğerinin ise diyaframının üzerine basan kitleleri mevcuttu. Her ikisini de ilerideki doğurganlıklarını koruyacak şekilde çıkardık. Şu anda hastalarımızın her ikisi de daha iyiler” dedi.

‘KİTLELER 25 SANTİMETRENİN ÜZERİNDEYDİ’

Bu kitlelerin hızlı büyüyebildiğine dikkat çekip önerilerde bulunan Op. Dr. Purut, “Hastaların gecikmiş olduğunu söylemek her zaman doğru olmuyor. Çünkü hızlı büyüyen kitlelerle karşılaşıyoruz ama önemli olan bunları zamanında tespit edip, başka bir sıkıntıya neden vermeden, bir an önce çıkarabilmek. Kesinlikle eğer bir kadın ağrısı ve ele gelen şişkinliği varsa, çok fazla vakit kaybetmeden hekime başvurmalı. Eğer biraz beklerseniz bu sefer yaptığınız ameliyatın şekli, boyutu da büyümüş oluyor. Her iki kitle de 25 santimetrenin üzerindeydi. Zaten bir hastamızın yumurtalıktan başlayıp diyaframına basacak şekilde büyümüştü. Bu hastalarımız çok genç. Hastalarımızın birini insanlar gebe bile zannetmişler” dedi.

ÇOK ŞAŞIRDI

Karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle hastaneye giden Yasemin Bitiktaş, “Kitle olunca çok şaşırdım. Ameliyat sonrası kitleyi gördüm ve içimden böyle bir şeyin çıkacağını hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım. Şu anda çok rahatım” dedi.

Ağrısı olmayan fakat karnında şişlik şikayetiyle doktora giden Asel Azra Sabırlı ise “Sadece şişlik vardı, ağrım yoktu. Şu an daha iyiyim. Benden çıkan kitleyi görünce çok korktum. Böyle bir şey beklemiyordum” diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, bölgenin sağlık üssü olduklarını söyledi. Van ve çevre illerden ortalama günlük 12 bini aşan hasta muayenesi olduğunu anlatan Sarıkaya, “Günlük ameliyat sayımız ise 200 civarında. Hastanemizin hekimleri, sağlık çalışanları canla başla ve özverili bir şekilde çalışıyorlar. Normalin dışında ameliyatlar da oluyor tabi. Buradan hepsine emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut Hocamız da alanında tek başına olmasına rağmen bölgenin yükünün tamamını taşıyor. Yaptığı başarılı ameliyatlardan ötürü de kendisine teşekkür ediyor, hastalarımızı da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadesini kullandı. (DHA)

