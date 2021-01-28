Van’da 17 binadan su sayacı hırsızlığı şüphelileri kameradan belirlenip, yakalandı

Orhan AŞAN/ VAN,(DHA)- VAN’da, 17 binaya girerek su saçlarını çalan 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde meydana gelen 17 hırsızlık olayı ile ilglii çalışma yaptı. Binalarda çalışan su sayaçları ile ilgili güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık yapan 4 kişinin kimliliğini tespit etti. Kiraladıkları araçla hırsızlık yapmaya gelen İ.Ö., N.İ., U.T. ve Ç.T yakalarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 4 kişi, tutuklarak cevaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

