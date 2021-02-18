Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 sürekli işçi alımı yapacak

AVRASYA Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tevfik Fikret Karahan, online ders dışı saatlerde telefon, bilgisayar, tablet ve televizyon karşısında geçirilen sürede önemli ölçüde artış olduğunu, bu duruma bağlı olarak çocuklarda ve ergenlerde dijital bağımlılığın yaygınlaştığını belirterek, “Dijital bağımlılık, tıpkı bir uyuşturucu bağımlılığı gibi tüm nesilleri tehdit ediyor” dedi.