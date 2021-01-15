Van polisi minibüsü durdurdu, çantalardaki 51 kilo eroini ‘Şila’ buldu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN’da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüste, narkotik köpeği ‘Şila’ ile yapılan aramada, çantalar içinde 51 kilo 54 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine minibüsü durdurarak, arama yaptı. Narkotik köpeği ‘Şila’ ile yapılan detaylı aramalarda, minibüs içinde bulunan çantalarda 51 kilo 54 gram eroin ele geçirildi. Minibüs sürücüsü, gözaltına alınırken, 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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