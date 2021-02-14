Van polisi, kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN’da, hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polisler, sokaklarda yaşayan hayvanlar için yiyecek bıraktı.

İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs salgının önlenmesi için hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları unutulmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanları da yalnız kaldı. Aç kalan hayvanların yardımına, devriye görevi yapan İpekyolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yetişti. Ekipler, araçta yişeceklerle sokak hayvanlarını besledi.

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