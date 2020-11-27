Van merkezli 6 ilde terör operasyonu: 19 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN merkezli 6 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyona 19 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Van merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ, Mersin ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alınırken, 10 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

HDP il binası ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, afiş, kitap ve dijital materyal ele geçirildi.

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