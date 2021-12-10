Van merkezli 3 ilde aranan şüphelilere operasyon: 14 gözaltı

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)- VAN merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde; ruhsatsız tabanca, senet, av tüfeği ve cep telefonları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; ‘nitelikli yağma’, ‘yağmaya teşebbüs’, ‘tefecilik’, ‘tehdit’, ‘kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hakaret’ suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik Van merkezli Mersin ve Mardin’de operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 10 adet 7.65 mm çaplı fişek, 83 adet 9 mm çaplı fişek, 3 çek fotokopisi, 25 senet, 2 senet fotoğrafı, 1 av tüfeği, 139 av tüfeği fişeği, 19 cep telefonu ve GSM hatları ile 2 flash bellek ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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